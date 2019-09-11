В состав Заполярного Арктического научно-образовательного центра вошли 13 участников

Постановлением правительства Мурманской области утверждено решение о создании Заполярного Арктического научно-образовательного центра Мурманской области. В состав НОЦ вошли 13 участников: Кольский научный центр РАН, Карельский научный центр РАН, Коми научный центр Уральского отделения РАН, Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина, Полярная опытная станция, ПИНРО, МГТУ, МАГУ, а также крупнейшие промышленные предприятия – АО «Кольская ГМК», ООО «Ловозерский ГОК», АО «Олкон», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

Деятельность центра будет направлена на развитие кооперации научных, образовательных и производственных организаций, коммерциализацию инноваций и должна способствовать решению одной из ключевых проблем региона – оттока молодых специалистов.

«Нашей конечной целью является создание научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всём её многообразии. Подчеркну – в мировом масштабе. У России есть особые компетенции в изучении Арктики, и центр их концентрации, естественно, должен также находиться за Полярным кругом. А для Мурманска НОЦ станет ещё и новым градообразующим предприятием, движителем развития западного берега Кольского залива», – отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

В настоящее время региональное Министерство образования и науки формирует состав наблюдательного совета НОЦ и ведёт работу по созданию проектного офиса, который будет обеспечивать его деятельность.