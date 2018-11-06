В составе делегации РФ губернатор Марина Ковтун участвует в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

В эти дни во Дворце Европы в Страсбурге проходит 35-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В ее работе в составе российской делегации, сформированной в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, участвует губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Тема пленарной сессии этого года – «Добросовестность и этичное поведение местных и региональных выборных представителей».

Участники форума увидят презентацию проектов молодежных делегатов на местном уровне, обсудят проблемы приграничных регионов, столкнувшихся с явлением миграции. Также среди заявленных тем конгресса – пересмотр Европейского кодекса поведения для всех лиц, участвующих в местном и региональном управлении; конфликты интересов на местном и региональном уровнях.