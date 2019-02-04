В составе национальной сборной воспитанник мурманского бенди Дмитрий Савельев стал девятикратным чемпионом мира

В шведском Венерсборге завершился чемпионат мира по хоккею с мячом. В драматичном финальном матче российская команда победила хозяев первенства со счётом 6:5 и снова завоевала золотые медали. В составе национальной сборной девятикратным чемпионом мира стал воспитанник мурманского бенди, игрок нижегородского «Старта» Дмитрий Савельев.

В среду, 6 февраля, полузащитник приедет в родной город и выйдет на лёд стадиона «Строитель». Он будет защищать цвета клуба из Нижнего Новгорода в матче чемпионата России в суперлиге против «Мурмана». Начало встречи в 18.30.