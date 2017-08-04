В Совете депутатов Кольского района пытаются до зимы разрубить узел с эксплуатацией мазутной и угольной котельных в Териберке

Открывая очередное заседания районного Совета депутатов, глава Кольского района Валентина Кустенкова отметила, что, несмотря на летний и отпускной период, приходиться работать в напряжённом ритме, поэтому в повестку дня пришлось включить шесть дополнительных вопросов. Они касались, в том числе, утверждения генерального плана, правил застройки и землепользования сельского поселения Пушной.

Вторым в повестке дня был значимый в преддверии осени вопрос - о подготовке к новому отопительному сезону. На одном из предыдущих заседаний депутаты рассмотрели планируемые мероприятиях (с учётом передачи району полномочий сельских поселений в сфере ЖКХ), а на нынешнем - ход их выполнения и финансового обеспечения.

Докладывал заместитель главы районной администрации Сергей Сергун. Прежде чем перейти к сути вопроса, он подробно рассказал о нормативно-правовых актах регионального и районного уровней, определяющих выполнение запланированных мероприятий, включая государственную программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона».

В этом году размер субсидий из областного бюджета для сферы ЖКХ Кольского района составил более 32 миллиона рублей. Из них более 17,7 миллионов рублей планируется суммарно для сельских поселений. Кроме того, на условиях софинансирования предусмотрены средства в районном бюджете - более 4 миллионов рублей. Депутатам был представлен перечень мероприятий по всем поселениям с учётом полного финансирования, включая конкурсные процедуры.

Не остались без внимания проблемные и острые вопросы. К примеру, в селе Минькино отсутствует теплоснабжающая организация для местной газовой котельной. В июне этого года был расторгнут договор аренды с ООО «ЭлТехМонтаж» - по инициативе самой ресурсоснабжающей организации. А в конкурсе на выбор новой организации, пока никто не заявился: потенциальных ресурсников не устраивают долгосрочные параметры регулирования, утверждённые комитетом по тарифному регулированию.

Для скорейшего решения вопроса администрация района ведёт переговоры с Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области и комитетом по тарифному регулированию.

Непростая ситуация сложилась в Териберке, где заканчиваются договоры на аренду АО «Мурманэнергосбыт» мазутной и угольной котельных (в декабре 2017 года и в январе 2018 года, соответственно). И энергетики отказываются их продлить. Дело в том, что мазутная котельная, реконструкция которой прошла ещё в 2010 году, эксплуатируется без допуска. Ни один из её предыдущих владельцев об этом не позаботился, и вопросы с допуском через семь лет пришлось решать администрации Кольского района, на чей баланс котельная была передана в январе 2017 года.

С этого времени, как пояснил Сергей Сергун, проделана немалая работа, в том числе достигнута договоренность с Ростехнадзором по выходу из ситуации и проведены переговоры с организацией, имеющей лицензии для проведения промышленной экспертизы. Цена вопроса - 250 тысяч рублей, и в настоящее время специалисты администрации готовят конкурсную документацию.

Получение допуска в эксплуатацию даст администрации возможность заключить концессионное соглашение с «Мурманэнергосбытом», который на сегодняшний день является единственным концессионером в Териберке.

С повышенным вниманием депутаты отслеживают процесс подготовки к зиме школ и детских садов. И нужно сказать, что в образовательных учреждениях, также как и в учреждениях культуры, о чём доложили и.о. начальника управления образования Елена Шульпина и начальник отдела культуры Надежда Хрипкова, работы ведутся в полном соответствии с утверждённым планом, без сбоев и финансовых затруднений. К концу июля во всех 38 образовательных учреждениях завершилась промывка и опрессовка систем отопления. Семь учреждений получили акт готовности тепопунктов, в пяти отмечена 100% готовность к отопительному сезону, а в трёх уже подписаны паспорта готовности.

В учреждениях культуры на 100% выполнены все запланированные к концу июля мероприятия. Помимо плановых работ в подготовительный период были включены работы по капитальному ремонту кровли музыкальной школы посёлка Молочный (и даже определился подрядчик) и вентиляционной системы районного Центра культуры. На эти цели в районном бюджете было предусмотрено около 4 миллионов рублей.

Доклады дополнил Александр Лихолат. Он, в частности, отметил, что в поселениях проводится большая работа по расселению ветхого и пустующего жилого фонда, за счёт которой району удалось сэкономить около 20 миллионов рублей на оплате услуг ЖКХ.