В Совете Федерации обсудили вопросы экологической безопасности на территории Мурманской области

Сегодня в Москве начались Дни Мурманской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в которых принимает участие делегация нашего региона во главе с губернатором Мариной Ковтун. Ряд вопросов, имеющих важное значение для развития Мурманской области и всей Арктической зоны России, рассматривается на профильных комитетах Совета Федерации.



Так, на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заместитель губернатора Евгений Никора выступил с докладом на тему об отдельных вопросах ликвидации накопленного ущерба окружающей среде и недропользования на территории Мурманской области.



Заместитель главы региона отметил, что настоящее время в области осуществляется переход на новую систему обращения с отходами. На основе концессии осуществляется строительство мусоросортировочного комплекса и современного полигона ТКО, сети мусороперегрузочных станций в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Печенгском районе.



«Начало промышленной эксплуатации новых современных объектов позволит области перейти к следующему шагу – закрытию и рекультивации старых свалок, в том числе самой крупной за Полярным кругом свалки твердых бытовых отходов в микрорайоне Дровяное города Мурманска. Она расположена в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива.



В настоящее время за счет средств местного бюджета осуществляется разработка проектно-сметной документации. По предварительной информации, стоимость рекультивации объекта составит порядка 700 млн рублей», – подчеркнул заместитель главы региона.



Другим важным природоохранным проектом является ликвидация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная», отмечалось в докладе заместителя губернатора. Согласно сметному расчету стоимость работ по рекультивации пометохранилища составляет 462 млн рублей.



В связи с этим правительство Мурманской области обратилось в Совет Федерации с рядом предложений. В частности, предложено рекомендовать Правительству РФ включить рекультивацию свалки в Дровяном и пометохранилища в государственную программу РФ «Охрана окружающей среды», предусмотрев их финансирование в том числе за счет средств федерального бюджета.



Также предложено предусмотреть федеральное финансирование строительства и реконструкции очистных канализационных сооружений в Мурманске и ЗАТО Североморск в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.