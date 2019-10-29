В Совете Федерации рассмотрели ход подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года

В парламентских слушаниях, организованных комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитетом СФ по экономической политике, принял участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.

В ходе обсуждения прозвучало, что при разработке Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 г. учитываются позиции субъектов Федерации. Особо подчеркивалось, что Стратегия не является обособленным документом. Она призвана стать частью системы стратегического планирования страны. Вместе с тем, экономическая деятельность в Арктике должна стать максимально привлекательной для инвесторов, а для этого следует предусмотреть ряд преференций. Также важно предусмотреть механизмы расширения участия хозяйствующих субъектов в социально-экономическом развитии Арктики.

Среди основных направлений работы, по мнению законодателей, - подготовка и закрепление на территориях востребованных на арктическом рынке труда квалифицированных кадров, а также расширение системы целевого обучения. Это задача, прежде всего, региональных органов власти, работодателей и вузов. Также необходимо повысить уровень социальных гарантий для людей, которые живут и работают в Арктике, особенно социально уязвимых категорий населения.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы экологической безопасности, развития транспортно-логистических маршрутов, коридоров и инфраструктуры, Северного морского пути. Также говорилось о том, что отдельного внимания и индивидуального подхода требуют арктические моногорода, для которых малый и средний бизнес – один из способов решения проблем занятости и развития экономики.