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Мурманская область. Арктика25.01.19 13:20

В Совете по охоте и защите животного мира при Минприроды России новый руководитель

Дмитрий Кобылкин возглавил Совет по охоте и защите животного мира при Минприроды России. Напомним, согласно положению, Совет определяет приоритетные направления и представляет предложения по изучению, использованию, воспроизводству и охране объектов животного мира и среды их обитания, а также в области охоты на территории Российской Федерации.

Совет осуществляет предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов, связанных с вопросами правового регулирования по выработке и реализации государственной политики в указанной сфере, а также рассмотрение и подготовку предложений по привлечению инвестиций в отрасль охотничьего хозяйства, развитию научно-технического и инновационного потенциала отрасли.

Как сообщает пресс-служба Минприроды, в состав Совета вошли:  председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, председатель Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков, депутат Госдумы Владислав Резник, президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, академик РАН Вячеслав Рожнов, ректор Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежовского Юрий Вашукевич, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, президент российского фонда культуры, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, руководитель студии «Ястребфильм» Сергей Ястржембский.

Членами коллегиального органа также стали представители охотничьих ассоциаций и объединений, особо охраняемых природных территорий и научных организаций.

Отметим, что данный коллегиальный орган ведет подготовку предложений по вопросам устойчивого управления охотничьим хозяйством, сохранения биоразнообразия, обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования объектов животного мира, проводит анализ состояния охотничьего сектора экономики Российской Федерации, перспективы его развития, рассматривает предложения по совершенствованию профессионального образования и подготовке научных кадров в сфере охотничьего хозяйства.

Кроме того, деятельность Совета направлена на привлечение институтов гражданского общества к выработке государственной политики, повышение информированности общественности по основным направлениям нормативно-правового регулирования Минприроды России в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также в области охоты.

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