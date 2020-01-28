В спортивной копилке Мурманской области становится больше медалей

«Серебро» двойки натурбанистов Ивана Лазарева и Павла Поршнева в копилке Мурманской области на 4-ом этапе Кубка Мира по натурбану в итальянском Дойчнофене . Наших спортсменов 25 января опередила только опытная двойка из Италии. На третьем месте-тоже итальянцы.

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области поздравляет и благодарит за новый подиум спортсменов-инструкторов и тренера Центра спортивной подготовки Мурманской области по натурбану Кныра Андрея Ивановича.

Ещё одна «бронза» в лыжных гонках и вторая для Софии Корнеевой в активе Мурманской области в рамках первенства Северо-Западного федерального округа и II этапа Зимней Спартакиады учащихся России в лыжном центре «Малиновка» (д. Кононовская, Архангельская область).

25 января женская эстафетная команда в составе Виктории Петровой, Татьяны Кутыковой, Олеси Тихоновой и Софии Корнеевой преодолела дистанцию 4х3 км третьей, уступив только командам Республики Коми и Санкт-Петербурга.

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области поздравляет и благодарит за медали спортсменок и тренеров Мурманской областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Лупандина Сергея Геннадьевича, Фатенкова Сергея Мануиловича, Крюкову Ирину Александровну и тренера спортивной школы олимпийского резерва № 3 Лукьянцеву Юлию Михайловну! Желаем команде сохранять боевой настрой для новых подиумов.