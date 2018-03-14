Школьные учителя в России в прошлом году по сравнению с 2016 годом стали получать на 1,6 тысячи рублей больше, преподаватели вузов - на 8,7 тысячи, заявляют в Минобрнауки РФ.

В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 1600 рублей в общем образовании, на 4200 рублей - в дополнительном образовании детей, на 2400 рублей - в профессиональном образовании, на 8700 рублей - в высшем образовании, говорится в докладе министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, подготовленном к заседанию коллегии ведомства.

По данным министра, в среднем по стране показатели зарплаты в образовании достигли значений, установленных в майских указах президента, но ситуация неоднородна в разрезе регионов: в одних субъектах план перевыполнен, в других - ещё не выполнен.

«Задача - обеспечить не просто достижение запланированного значения показателя в среднем по России, но добиться этого в каждом из 85 регионов. Хочу особо подчеркнуть, что эту работу мы в последнее время ведём практически в онлайн-режиме, и она в 2018 году будет последовательно продолжаться в качестве одного из приоритетов», - приводит слова Ольги Васильевой из доклада finmarket.ru.