В средней общеобразовательной школе № 27 ведётся работа по созданию комфортной среды

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил филиал средней общеобразовательной школы № 27.

В учреждении обучается 91 ребёнок с нарушением опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести, из них 40% передвигаются на колясках, остальным требуется помощь взрослых.

– В этом году в школе выполнены работы по комплексной реконструкции систем теплоснабжения, сделан ремонт в помещениях туалетных и умывальных с заменой сантехнического оборудования, адаптированного для детей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил Андрей Сысоев. – Хочется поблагодарить педагогов учреждения за их труд и любовь к детям.

Для того чтобы ребята успешно осваивали образовательные программы, в учреждении постоянно ведётся работа по созданию комфортной среды: оборудованы пандусы, установлены поручни, приобретена специализированная учебная мебель и средства передвижения, функционирует лифт, закуплены лестничные подъёмники.

Как рассказала директор СОШ № 27 Вера Лисичкина, в здании созданы все условия для удобного и безопасного пребывания детей. В дальнейших планах – ремонт прачечных и пищеблока.