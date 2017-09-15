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Мурманская область. Арктика15.09.17 08:05

В США обеспокоены тем, что Россия организует контроль над Северным морским путем

В эфире телевизионной передачи «60 minutes», транслирующейся на канале «CBS News» в США, появилось сообщение о том, что Россия продолжает наращивание военного присутствия в арктическом регионе, передает «RT».

Как отмечает бывший главнокомандующий НАТО в Европе Филип Бридлав, полный контроль над Северным морским путём обеспечит России возможность требовать за него «выкуп», а также оказывать большое влияние на мировую экономику.

Бридлав в ходе интервью на программе «60 minutes» Бридлав напомнил, что в 2015 году Москва там (в Арктике. – Ред.) организовала масштабные учения. В манёврах принимали участие около 40 тысяч военных, 15 субмарин, 41 боевой корабль, а также множество воздушных судов. Экс-командующий отметил, что право Москвы на проведение подобных учений на своей территории в принципе никто не оспаривал, однако проблема была именно в отсутствии каких-либо уведомлений.

Генерал в отставке ещё до 2016 года являлся верховным главнокомандующим ОВС НАТО. В зону его ответственности как раз входила Арктика. Именно поэтому военные учения РФ заставляли Альянс волноваться.

Со слов Бридлава, ещё одним «фактором дестабилизации» является наращивание РФ собственного военного присутствия вдоль Северного морского пути, проходящего близ северного побережья страны.

Данный маршрут может стать некой альтернативой для Суэцкого канала, позволяя сектору морских перевозок экономить большое количество времени и денежных средств. Интервьюер Лесли Стал поинтересовался у генерала насчёт того, что могло бы быть, если бы Москва взяла контроль над Северным морским путем. Бридлав ответил, что, нарастив свои силы в арктическом регионе, Россия буквально сможет требовать «выкуп» со всего мира.

 

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