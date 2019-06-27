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Мурманская область. Арктика27.06.19 08:00

В Стокгольме прошло очередное заседание Баренцева регионального комитета

25 июня в Стокгольме состоялось очередное заседание Баренцева регионального комитета. Мурманскую область в ходе мероприятия представил заместитель министра экономического развития – начальник управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук.

Повестка включала вопросы разработки информационной стратегии, которая способствовала бы повышению уровня осведомленности о Баренцевом сотрудничестве и его продвижению.

Внимание было уделено планирующейся на октябрь 2019 года в г. Умео (Швеция) XVII министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), в ходе которой на национальном уровне состоится передача полномочий председателя Норвегии, были рассмотрены ключевые приоритеты норвежского двухлетнего председательства до 2021 года. 

Кроме того, обсуждались вопросы дальнейшей разработки  финансового механизма рабочих групп СБЕР, а также активного привлечения к работе стран наблюдателей.

 

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