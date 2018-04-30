В столице Кольского Заполярья прошел праздник, посвященный Дню пожарной охраны России

Главное управление МЧС России по Мурманской области пригласило всех жителей и гостей столицы Кольского Заполярья на праздник, посвященный Дню пожарной охраны России. В самом сердце областного центра, на улице Ленинградской, была организована выставка пожарной и спасательной техники и оборудования. Были представлены различные автомобили (от раритетных – советского производства прошлого века - до современных пожарных машин и спасательных подъемников) и оборудование, стоящее на вооружении огнеборцев.

Впрочем, и это самое главное, в «музее» под открытым небом вся спецтехника была отдана на откуп юному поколению северян. Зрители имели свободный доступ к автомобилям и оборудованию, ребятня могла посидеть в кабинах пожарных машин, пообщаться с пожарными и спасателями, получить комментарии о работе техники и примерить на себя боевую одежду борцов с огненной стихией. Традиционно у малышей особый интерес вызвал, так называемый, «куб жизни» и пожарно-спасательное оборудование, включая беспилотные летательные аппараты.

Кульминацией праздника стала демонстрация работ по тушению пожара в жилье, ликвидации последствий ДТП и лучших газодымозащитников.

На протяжении всего мероприятия мурманчан и гостей города радовали творческие коллективы, а на площади «работали» уже полюбившиеся всем ростовые куклы - Белый медведь (символ ГУ МЧС России по Мурманской области) и Пожарная машина, с которыми с удовольствием фотографировались не только детвора, но и взрослые. Также работала настоящая полевая кухня, и каждый смог согреться чаем и горячей кашей.

В завершение праздника по центральным улицам столицы Кольского Заполярья был совершен проезд пожарно-спасательной техники, организованный территориальным органом МЧС России и региональным Управлением по делам ГОЧСиПБ.