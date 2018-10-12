В столице Северного флота открыт магазин «Военторг Пятерочка»

12 октября в столице Северного флота городе Североморске состоялось знаменательное событие – открытие первого в городе-гарнизоне, четвертого на Северо-Западе и третьего на Кольском полуострове магазина «Военторг Пятерочка».

Заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Виктор Воронов подчеркнул, что реализация этого проекта позволит лучше обеспечивать военнослужащих, членов их семей и жителей гарнизона продуктами питания.

«Это не последний проект. Будем развивать солдатские чайные, строить магазины в гарнизонах», - сказал Виктор Владимирович.

Заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом капитан 1 ранга Владислав Павлов сказал, что кроме продовольственных магазинов Военторга будут появляться хозяйственные магазины, спорттоваров, магазины для детей, военного ассортимента. Не нужно будет ездить в большие города за необходимыми покупками.

Жителей Североморска с появлением нового магазина, который располагается в удобном месте для жителей нижней части улицы Адмирала Сизова, там, где ежедневно с верхней части города в нижнюю проходят сотни жителей, поздравили исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, который отметил, что этот магазин найдет своих покупателей.

Евгений Алексеев вручил генеральному директору АО «Военторг Запад» памятный подарок с символикой флотской столицы.

На открытие магазина пришло много жителей близлежащих домов.