В столице Северного флота завершился турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника Отечества

В спортивном комплексе «Старт» в Североморске завершился XII открытый турнир по мини-футболу на кубок Профсоюза Вооружённых Сил России.

В соревнованиях, которые проходили в течение трёх дней, приняли участие не только взрослые, но и детские команды, в том числе команды ДЮСШ №1, Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и Североморского кадетского корпуса.

Интриги в турнире детской группы не было. В полуфиналах команда ДЮСШ № 1 ( 2007 г .р.) ожидаемо поборола кадетов с крупным счётом, а воспитанники Мурманского филиала Нахимовского ВМУ одержали верх над футболистами ДЮСШ № 1 ( 2006 г .р.). В финальной игре мальчишки из ДЮСШ № 1 ( 2007 г .р.) в упорной борьбе победили нахимовцев, став обладателями кубка Профсоюза Вооружённых Сил России. Матч за третье место принёс «бронзу» ДЮСШ № 1 ( 2006 г .р.), оставив без медалей кадетов.

Среди взрослых участвовало восемь мужских команд: «Авианосец» (сборная тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов), команды ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», «Профсоюз ВС России», «Борей» (12-е главное управление Министерства обороны РФ), «Динамо ФССП» (Федеральная служба судебных приставов Мурманской области), городская североморская команда «Клуб любителей футбола» и команда «Север», в которую вошли военнослужащие из различных воинских частей.

В решающем матче за главный приз турнира спортивный коллектив «Север» одержал верх над командой ракетного крейсера «Пётр Великий» со счётом 5:1. Борьба за «бронзу» между лидерами предварительного этапа – «Динамо ФССП» и Клубом любителей футбола – завершилась победой последнего со счётом 8:4.

Кубок Профсоюза Вооружённых Сил России, медали и памятные призы спортсменам вручил председатель Североморской городской организации Профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России Сергей Кошкарёв. Из его рук получили отдельные призы лучшие игроки матча: нападающий команды «Север» младший сержант Роман Пылаев и вратарь сборной «Пётра Великого» старший матрос Виталий Биктемиров.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках открытого турнира на Кубок Профсоюза Вооружённых Сил России прошло в общей сложности 30 игр. Взрослые команды забили друг другу в общей сложности 150 голов, а юные футболисты – 96.