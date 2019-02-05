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Мурманская область. Арктика05.02.19 08:15

В столице Заполярье отметят Международный день саамов

6 февраля в России и странах Скандинавии отмечают Международный день саамов. Этот день уходит своими корнями в 6 февраля 1917 года, когда в городе Тронхейме в Норвегии состоялось первое собрание саамов северных стран.

В этот день уже по сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области откроются выставки, пройдут праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия.

В областной столице праздничные мероприятия начнутся с торжественного митинга, который состоится в 11 часов у здания ГОБУ «Центр народов Севера». Мурманчан и гостей города ждёт выступления саамского фольклорного коллектива «Таввял иннк», исполнительницы традиционных и современных саамских песен Марины Гринчук и обряд исполнения желаний «Костер единения», который проведет известный саамский нойд Надежда Фенина.

В 12 часов праздничные мероприятия продолжатся в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке презентацией литературных произведений саамских авторов, изданных ГОБУ «Центр народов Севера» в 2018 году.

Завершатся праздничные мероприятия в 15 часов в Мурманском областном краеведческом музее, где состоится открытие выставки «Национальный костюм народа саами».

Организаторами выступают общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», Саамское собрание Самь Соббар при поддержке ГОБУ «Центр народов Севера».

 

 

 

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