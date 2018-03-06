В столице Заполярья откроется выставка живописи художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи

7 марта в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки живописи московской художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи (1918-2010 гг.) «Свет и воздух».

Среди полотен Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи можно встретить пейзажи, натюрморты и типичные для советского искусства портреты заводских рабочих – слесаря-сборщика, электрика, фрезеровщика, крановщицы литейного цеха.

По заказам комбината она писала комсомольцев и старых партизан, создавала Лениниану, раскрывала темы Гражданской войны...

Валентина Диффинэ-Кристи нашла свой индивидуальный стиль в живописи в условиях жесткого запроса на социалистический реализм. Будучи членом Московского Союза художников, художница писала картины в своей оригинальной манере, который искусствоведы назовут «духовный импрессионизм».

С 2011 года персональные выставки художницы проходят во многих городах России.

Картины находятся в музеях страны, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в частных собраниях.

Выставка «Свет и воздух» станет подлинным подарком для самого широкого круга знатоков и любителей изобразительного искусства.

Выставка будет работать до 8 апреля 2018 года.