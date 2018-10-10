В столице Заполярья появились новые улицы

Согласно постановлениям городской администрации, нескольким элементам улично-дорожной сети Мурманска присвоены наименования, сообщает «Большое радио».

Так участку дороги, находящемуся в Октябрьском округе, в районе областного суда, между улицами Софьи Перовской и Пушкинской, присвоено имя Героя Советского Союза, младшего лейтенанта Николая Кононова. «Проезд Николая Кононова» - так будет называться в государственном адресном реестре эта городская территория.

В Первомайском округе Мурманска три улицы получили новые названия.

Так, элементам улично-дорожной сети, расположенным с восточной стороны проезда Ледокольного присвоены названия - «улица Лучистая» и «улица Светлая». Участок городской дороги, расположенный также в районе проезда Ледокольного, отныне будет называться «улица Северного Сияния».

Комитетом градостроительства и территориального развития администрации Мурманска новые наименования городских улиц внесены в государственный адресный реестр.