28 апреля в столице Заполярья состоялся первый в этом году общегородской субботник. За последние несколько лет подобные мероприятия вновь стали доброй мурманской традицией. Ежегодно они проходят в рамках программы «Мурманск – город чистоты».



Чтобы привести областной центр в порядок после долгой зимы, на улицы вышли тысячи горожан: школьники, общественники, сотрудники учреждений, все неравнодушные мурманчане. К генеральной уборке присоединились руководители заполярной столицы, работники администрации Мурманска и городских учреждений. Администрация города Мурманска сегодня работала по специальному расписанию – без обеденного перерыва, чтобы пораньше выйти на субботник.



- В Мурманске весна, максимально быстро нужно навести порядок – весь город готовится к самому великому празднику - Дню Победы, - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мурманчане вместе убирают наш город - наш общий дом, чтобы встретить праздники в чистоте.



В усиленном режиме трудятся и городские службы. Рабочие выполняют механизированную очистку проезжей части дорог, тротуаров, уборку лестниц и зеленых зон.



Субботники организовали и в мурманских дворах. Необходимый инвентарь и инструменты участники генеральной уборки могли получить в управляющих организациях по месту жительства.



Месячник по благоустройству на этом не закончится: следующий общегородской субботник состоится 5 мая. А 12 мая состоится акция «Чистые берега» по генеральной уборке мурманских водоемов.