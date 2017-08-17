В столице Заполярья завершаются работы по подготовке жилого фонда к эксплуатации в зимний период

До сентября управляющие организации должны выполнить план мероприятий к отопительному периоду, в том числе обеспечить тепловой контур дома, подготовить внутридомовые системы отопления.

Специалисты комитета по жилищной политике администрации города и муниципальной бюджетной организации «Новые формы управления» проводят регулярные контрольные мероприятия. За летний период проведены проверки по 846 адресам.

– По всем фактам нарушений направляются требования в управляющие организации, – пояснил заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска Павел Руденко. – Если руководство не хочет идти на контакт, не принимает мер, мы обращаемся в прокуратуру.

За лето в суды направлено 47 исков, в основном они касаются ремонта кровель, межпанельных швов и инженерных сетей. По сравнению с предыдущими годами в нынешнем подготовка к осенне-зимнему периоду ведется более эффективно: 24 управляющие организации строго соблюдают графики, есть отстающие, но они находятся на особом контроле.

Все УК, ТСЖ и ЖСК города должны получить паспорта готовности к отопительному периоду до 15 сентября.