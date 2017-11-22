В страхе потерять работу

Треть российских работников считают, что с руководством не нужно спорить, так как опасаются, что конфликтная ситуация может привести к потере работы. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели анонимный опрос сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год и выяснили, что 33% работников не готовы вступать в полемику и защищать свои права во взаимоотношениях с работодателем. Ранее «АльфаСтрахование» установила, что 26% готовы отстаивать свои позиции даже через суд, остальные 41% затруднились ответить, сказав, что все будет зависеть от конкретной ситуации.

Из тех, кто не готов конфликтовать, большая часть (56%) - люди, которые должны выплачивать кредиты, 23% - молодые родители, которые не могут позволить себе остаться без средств к существованию. Ещё 9% - это люди предпенсионного возраста, уверенные, что их больше никуда не возьмут, 7% - молодые специалисты, которые только поступили на работу, ещё 5% уверены, что на другом месте будет все «точно так же».

Анкетный опрос 2,6 тысячи работников низшего и среднего звена 80 компаний из 15 отраслей российской экономики, проведенный в 9 регионах России под руководством экс-декана факультета менеджмента ГУ-ВШЭ Азера Эфендиева, показал, что верность, послушание и личная симпатия к начальству, а не профессионализм или трудовые достижения определяют место сотрудника в организации и возможности карьерного роста — так считает половина опрошенных работников. Поэтому двое из пяти сотрудников российских компаний терпят и безмолвствуют, если начальство нарушает или игнорирует их права.

«Некоторые люди опасаются вступать в полемику с работодателем, чтобы не остаться без работы, но надо понимать, что просто так - без повода, по сокращению штатов, - никого уволить нельзя. Чтобы обезопасить себя, можно вступить в профсоюз и уведомить об этом работодателя, соблюдать дисциплину компании, а также попросить внести все отметки о поощрениях и премиях в трудовую книжку. Часто для улаживания споров достаточно правильно изложенной претензии в письменном виде, главное – придерживаться закона», - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».