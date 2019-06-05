В стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития

Открытие новых шельфовых месторождений подтолкнуло «Газпром нефть» активнее искать партнёров на шельф, рассказал в интервью «Интерфаксу» член правления, заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов компании Андрей Патрушев в преддверии Петербургского международного экономического форума. По его словам, в результате того, что в ходе выполнения физического объёма геологоразведочных работ у компании появились новые месторождения на шельфе, созрело более осознанное понимание - как работать с этими активами. «Что нужно настойчивее искать партнёров, чтобы разделить геологические и инвестиционные риски», - сказал Патрушев.

«Мировая практика показывает, что только 10% шельфовых проектов разрабатываются компаниями самостоятельно, слишком высоки риски дорогостоящего поискового бурения. И мы ищем новые варианты долгосрочного сотрудничества на шельфе с российскими и зарубежными компаниями. Как в части совместной разработки месторождений, так и в области технологий», - подчеркнул собеседник агентства.

«Газпром нефть» постоянно смотрит на зарубежные шельфовые проекты, но пока концентрируется на шельфе России, добавил он: «Мы постоянно оцениваем варианты на зарубежном шельфе. Если будет интересный проект за пределами России, обязательно пристально его изучим. Но те задачи, которые мы сейчас решаем на российском арктическом и дальневосточном шельфе, требуют от нас максимальной концентрации сил и компетенций на территории своей страны».

«Зарубежные проекты «Газпрома», безусловно, тоже анализируем. Однако, внутри группы «Газпром» действует чёткое разделение на газовый и нефтяной бизнес. Иностранные шельфовые активы «Газпрома», это, в основном, газовые истории. Поэтому, следуя политике группы, для «Газпром нефти» может представлять реальный интерес только шельфовая нефть», - добавил топ-менеджер. Он также отметил, что в целом в стратегии компании до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития.