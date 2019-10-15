В структуре оборота розничной торговли Мурманской области преобладала продажа продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий

По предварительным данным, оборот розничной торговли в январе-сентябре текущего года в Мурманской области достиг 130,6 миллиарда рублей и примерно соответствовал уровню аналогичного периода 2018 года.

Как сообщает Мурманскстат, за девять месяцев текущего года было реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, на сумму 78,2 миллиарда рублей, непродовольственных товаров – на 52,4 миллиарда рублей (соответственно 100,3 процента и 99,4 процента к январю-сентябрю 2018 года).

В структуре оборота розничной торговли преобладала продажа продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий, на долю которых приходилось почти 60 процентов, что объясняется ограниченными возможностями населения в самообеспечении продовольствием из-за географического расположения региона.