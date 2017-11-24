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Мурманская область. Арктика24.11.17 10:58

В структуре СПП Мурманской области начал свою работу комитет по развитию малого и среднего предпринимательства

В Мурманске прошло установочное заседание комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области (регионального объединения работодателей). Основной задачей комитета станет защита интересов и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

На первом заседании комитета был утвержден его состав. Председателем избран Олег Евгеньевич Марков, директор ООО «Инженерно-техническая фирма». Заместителями председателя – Людмила Алексеевна Дорофеева, генеральный директор ООО «Что делать Заполярье», и Михаил Валентинович Коликов, генеральный директор ООО «ЛЭНК».

Участники заседания определили приоритетные направления своей деятельности и сформировали предварительный план работы. Деятельность комитета затронет различные проблемные вопросы предпринимательского сообщества: участие в крупных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Мурманской области, проблемы пользования объектами недвижимости и земельными участками, участие в госзакупках, взаимодействие с Министерством обороны, и многое другое. Запланирована в деятельности комитета и реализация  социально-значимых проектов.

В настоящее время комитет проводит опрос среди предпринимательского сообщества для выявления наиболее острых проблем ведения бизнеса. Анкету может заполнить любой желающий, ведущий предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области.

 

 

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