В субботу к нам приедет экомобиль

31 марта администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. В субботу, 31 марта, экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

— район дома № 15 по улице Набережной — 10.00;

— на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской — 11.00;

— район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко — 11.40;

— площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному — 12.30;

— район АЗС по ул. Огни Мурманска — 13.10.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

Напомним, ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.