В субботу на реке Умба состоятся традиционные соревнования по спортивному рыболовству «Рыбья морда»

В субботу, 30 марта, на реке Умбе (губа Каменная) состоятся традиционные соревнования по спортивному рыболовству «Рыбья морда». Это самое массовое в регионе соревнование по спортивному подледному лову, которое ежегодно собирает более 50 команд со всей Мурманской области. В 2019 году соревнования вошли в Национальный календарь событий.

Участники по традиции будут состязаться в скорости бурения лунки и в количестве пойманной рыбы. Самому быстрому и удачливому будет присвоен титул «Рыбья морда» – так в старину терские поморы называли самых уважаемых рыбаков.

Главное правило соревнований – ловить только из одной лунки. Победители определяются в личном и командном первенствах; награждаются также рыбаки, выловившие первый экземпляр, самую крупную и самую маленькую рыбу, самый юный и самый возрастной участники соревнований.

Старт соревнований в 11.00. Отъезд автобуса из поселка Умба к месту старта – в 10.00 от Дома культуры (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).