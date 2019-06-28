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Мурманская область. Арктика28.06.19 16:19

В субботу в рамках празднования Дня молодёжи России в Ковдоре состоится фестиваль молодёжного творчества

29 июня в рамках празднования Дня молодёжи России в Ковдоре состоится фестиваль молодёжного творчества «ВКовдоре – тема.ru». Гостей фестиваля ждёт конкурсная развлекательная программа «Танцуй ради жизни!», будут организованы станционная игра «Весёлый поезд» и семейный квест «Ключи от счастья», откроются творческие мастерские и мастер-классы, пройдут конкурсы и викторины, состоится рок-концерт молодежных групп. Кроме того, будут работать фотозоны, лазерный тир и аттракционы.

Фестивальные площадки подготовили добровольческое движение «Импульс» городского Дворца культуры, военно-патриотические клубы «Граница» (Центр детского творчества Ковдорского района) и «Вулкан» (Ковдорский политехнический колледж), Театр моды «Лелия» (Центр детского творчества Ковдорского района), молодёжный центр «Притяжение», спортивный клуб «Живая крепость», творческие коллективы Ковдорского района.

Фестиваль проводится по инициативе Совета по реализации государственной молодежной политики при главе Ковдорского района. Организатор – управление культуры Ковдорского района.

Площадки фестиваля начнут работу на площади Ленина в 13 часов.

 

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