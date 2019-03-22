В субботу врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса представят чиновникам и депутатам региона

Висарион Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах. Комментарий к новости: Андрей Чибис породнился с Мурманской областью

Д.О. Вернер Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : ) Комментарий к новости: Андрей Чибис породнился с Мурманской областью