В субботу врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса представят чиновникам и депутатам региона
23 марта полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На встречу приглашены члены правительства Мурманской области, руководители исполнительных органов власти региона, депутаты Государственной и областной Думы, члены Совета Федерации, территориальных органов федеральных органов власти, руководители органов местного самоуправления Мурманской области, руководители предприятий, представители Общественной палаты.
На встречу в здание правительства Мурманской области приглашены члены регионального правительства, руководители исполнительных органов власти региона, депутаты Государственной и областной Думы, члены Совета Федерации, территориальных органов федеральных органов власти, руководители органов местного самоуправления Мурманской области, руководители предприятий, представители Общественной палаты.