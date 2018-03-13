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Мурманская область. Арктика13.03.18 16:23

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ИК-23 УФСИН России по Мурманской области, присвоившего 350 тысяч рублей

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, с целью личного обогащения - получения имущественной выгоды для себя, решил путем обмана похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие одному из осужденных, отбывавшему наказание в отряде строгих условий отбывания наказания. Находясь в мае 2017 года в помещении своего служебного кабинета, предложил осужденному за денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей перевести его внутри исправительного учреждения из отряда строгих условий отбывания наказания в обычные. Под воздействием обмана, введённый в заблуждение мужчина на предложение согласился.

Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился в личных корыстных целях по своему усмотрению.

Преступление выявлено в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области.

Отделом по расследованию особо важным дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника ИК-23 УФСИН России по Мурманской области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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