В суд направлено уголовное дело в отношении мурманчанина, совершившего уклонение от уплаты алиментов на сумму более 900 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Мурманска Кутова А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 ч. 1 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Предварительным расследованием установлено, что Кутов А. на основании судебного приказа должен был уплачивать алименты своему несовершеннолетним сыну, однако этого своевременно не делал. На что судебными приставами было возбуждено исполнительское производство о взыскании с него алиментов, которое также было им проигнорировано. В связи с неисполнением судебного решения указанный гражданин был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушении решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течении двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства).

Однако, Кутов, в нарушении требований ст. 38 Конституции Российской Федерации, ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации, устанавливающих обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей, а также судебных решений, будучи подвергнутыми административным наказаниям, выплату денежных средств без уважительных причин не производил, образовав задолженность по алиментам на сумму 906198 рублей, тем самым повторно совершил аналогичное противоправное деяние.

За совершение данного преступления суд может применить наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы до одного года.