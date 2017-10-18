В суде будет рассмотрен вопрос о дисквалификации гендиректора ООО «Косам» за невыплату заработной платы работникам

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы работникам ООО «Косам». Проверкой установлено, что вопреки требованиям ст. 22, 136 ТК РФ заработная плата в установленные локальным правовым актом дни в полном объеме работникам не выплачена.

Задолженность по выплате заработной платы за август-сентябрь 2017 года составляет более 11 млн. рублей перед 138 работниками, что является грубейшим нарушением права работников на вознаграждение за труд, предусмотренного ст. 37 Конституции Российской Федерации.

Ранее ООО «Косам» и руководитель были привлечены к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

По результатам проверки мурманским прокурором по надзору за исполнением законов вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Косам», а также должностного лица генерального директора ООО Косам».

Санкция статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа до 30 тыс. рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до 3 лет. В суде будет рассмотрен вопрос о дисквалификации генерального директора ООО «Косам».

Также в адрес генерального директора ООО «Косам» с целью устранения выявленных нарушений прокурором внесено представление.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.