В сухопутных и береговых войсках СФ проходят итоговые занятия за летний период боевой подготовки

Военнослужащие соединений сухопутных и береговых войск Северного флота держат экзамен на итоговых занятиях за летний период обучения.

Бойцы мотострелковых подразделений и морской пехоты на военных полигонах и в учебных центрах в Печенгском районе Мурманской области сдают комплекс боевых упражнений, который включает в себя стрельбы из всех видов штатного стрелкового оружия, отработку действий при радиационно-химической защите, вождение колёсной и гусеничной техники, а также тактическую подготовку.

Всего к контрольным занятиям привлечено более 3000 человек личного состава, проходящих военную службу как по контракту, так и по призыву. С начала текущей недели они поочерёдно, в зависимости от занимаемой должности, сдают различные упражнения по стрельбе из пистолета Макарова, автомата и пулемёта Калашникова АК-74, ПКМ, крупнокалиберного пулемёта «Корд».

Экипажи боевых машин выполняют контрольные стрельбы из пулемётов и артиллерии танков Т-80БВМ, бронетранспортёров БТР-80 и 82А, а также МТЛБ.

На контрольных занятиях по тактической подготовке военнослужащие сдают теорию ведения современного боя в полевых и городских условиях, ТТХ вооружения и военной техники, а также демонстрируют практические умения и навыки ведения боевых действий.

Как сообщает пресс-служба СФ, особое внимание уделяется проверке знаний и умений механиков-водителей всех категорий. Они демонстрируют своё мастерство на специальных полигонах. Контрольные занятия проходят с водителями колёсной и гусеничной техники: грузовых автомобилей «Урал», «Камаз», бронетранспортёров МТЛБВ, БТР-80 и 82А, танков Т-80БВМ, самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация».

При проведении контрольных занятий во время выполнения стрельб и вождении военной техники проверяющие офицеры уделяют первостепенное значение неукоснительному соблюдению личным составом правил техники безопасности и предупреждению травматизма.