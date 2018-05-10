В связи с производством работ по прокладке электрокабеля на улице Воровского будет ограничено движение

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничить движение всех видов транспорта:

- на 8,5 метра по ширине проезжей части улицы Воровского, в районе дома № 17, с 8 часов 11 мая до 15 часов 16 мая;

- на 11,5 метра по ширине проезжей части улицы Воровского, в районе дома № 19, с 15 часов 16 мая до 20 часов 18 мая.