В связи с производством работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Капитана Пономарева

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Пономарева (в районе дома № 5) в западном направлении - с 8 часов 7 апреля до 20 часов 9 апреля;

– в районе дома № 3 по улице Капитана Пономарева - с 8 часов 14 апреля до 20 часов 16 апреля.