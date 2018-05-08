В связи с производством ремонтных работ будет ограничено движение транспорта

В связи с производством ремонтных работ от разворотного кольца троллейбуса маршрута №3 до улицы Рогозерской будет ограничено движение всех видов транспорта:

- на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 12 мая до 20 часов 31 мая;

- на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 1 июня до 20 часов 20 июня;

- на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 21 июня до 20 часов 30 июня;

- на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 1 июля до 20 часов 15 августа.