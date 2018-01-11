В связи с производством взрывных работ кратковременно перекроют автомобильную дорогу Мишуково – Снежногорск

13 января 2018 года, в связи с производством взрывных работ с 11.00 до 15.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+000 - км 0+850.