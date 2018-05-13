В связи с прокладкой электрокабеля на Воровского будет ограничено движение всех видов транспорта

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничить движение всех видов транспорта:

- на 8,5 метров по ширине проезжей части улицы Воровского в районе дома № 17 с 8 часов 11 мая до 15 часов 16 мая.

- на 11,5 метров по ширине проезжей части улицы Воровского в районе дома № 19 с 15 часов 16 мая до 20 часов 18 мая.