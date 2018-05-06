В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая в Мурманске будет ограничено движение

В связи с проведением 9 мая праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут освобождены от транспорта:

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 00 часов 8 мая до 20 часов 9 мая;

- улица Пушкинская, от дома № 3а по улице Пушкинской до улицы Воровского, с 00 до 19 часов 9 мая;

- улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 00 до 11 часов 9 мая;

- улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 21 часа 9 мая;

- улица Ленинградская, от улицы Профсоюзов до дома № 5 по улице Коминтерна, с 00 часов 8 мая до 20 часов 9 мая;

- улица Профсоюзов, от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна, с 6 до 14 часов 9 мая;

- проспект Ленина (от улицы Академика Книповича до улицы Карла Либкхнета), улица Карла Либкнехта, улица Челюскинцев, проспект Героев-североморцев по маршруту праздничного шествия к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья» с 6 до 14 часов 9 мая;

- улица Александрова с 21 часа 8 мая до 15 часов 9 мая;

- разворотные кольца общественного транспорта в районе АЗС № 7 «Роснефть» (Коминтерна, 1), дома № 2/47 по улице Гаджиева, с 6 до 14 часов 9 мая;

- улица Профсоюзов от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна с 6 до 14 часов 9 мая;

- улица Книповича, от улицы Шмидта до проспекта Ленина, с 6 до 14 часов 9 мая.



Будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

- по улице Пушкинской, от дома № 3а по улице Пушкинской до улицы Воровского, с 6 до 12 часов 9 мая;

- по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 6 до 11 часов 9 мая;

- по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 6 до 21 часа 9 мая;

- по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома № 5 по улице Коминтерна, с 00 часов 8 мая до 20 часов 9 мая;

- по улице Профсоюзов, с 6 до 14 часов 9 мая;

- по проспекту Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса, с 8 до 9 часов 9 мая;



Перекрыто движение всех видов транспорта:

- по проспекту Ленина, от улицы Академика Книповича до улицы Карла Маркса, с 9 до 14 часов 9 мая;

- по улице Профсоюзов, с 9 до 14 часов 9 мая;

- по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 9 до 21 часа 9 мая;

- по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 9 до 11 часов 9 мая;

- по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома № 5 по улице Коминтерна, с 9 до 20 часов 9 мая;

- по проспекту Ленина (от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта), улице Карла Либкнехта, улице Челюскинцев, проспекту Героев-североморцев, с 11 часов 9 мая до окончания праздничного шествия. По мере прохождения колонн участников шествия движение транспорта будет возобновляться;

- по улице Александрова, с 11 до 12 часов 9 мая;

- по улице Александрова, от проезда Халатина до улицы Аскольдовцев, с 12 до 15 часов 9 мая.



Также будет приостановлено движение всех видов транспорта:

- на время проведения 58-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова, и XXIII-го традиционного легкоатлетического Пробега Мира по маршруту: проспект Ленина (от памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) - улица Карла Маркса - улица Капитана Буркова — улица Книповича - проспект Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову), с 12 до 13 часов 9 мая. По мере освобождения проезжей части дороги движение транспорта будет открыто;

- на время проведения праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны по маршруту: улица Героев Рыбачьего - проспект Кольский - проспект Ленина - улица Карла Либкхнета - Нижне-Ростинское шоссе - улица Нахимова - улица Адмирала флота Лобова - проспект Героев-североморцев. По мере освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.