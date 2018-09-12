В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1377+200 - км 1381+000; подъезд к аэропорту «Мурманск» (км 0+000 - км 1+170).

График закрытия движения: 12 сентября - с 11.00 до 13.00; 13 сентября - с 11.00 до 13.00; 14 сентября - с 10.00 до 13.00 и с 18.00 до 21.00.

Объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.