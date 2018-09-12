Мурманская область. Арктика12.09.18 08:50
В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»
В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1377+200 - км 1381+000; подъезд к аэропорту «Мурманск» (км 0+000 - км 1+170).
График закрытия движения: 12 сентября - с 11.00 до 13.00; 13 сентября - с 11.00 до 13.00; 14 сентября - с 10.00 до 13.00 и с 18.00 до 21.00.
Объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.
Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Нам интересно Ваше мнение21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовал: 361 человек
-
Последние комментарии
Volk
11.09.18 14:14
Деньги делают все. Эта истина подтверждается в очередной раз!
Комментарий к новости:Для «экономических» заключенных в российских тюрьмах создадут отдельные блоки
гость
10.09.18 10:25
Сбер всегда поддерживает проекты в сфере культуре и спорта. С него другим организациям нужно брать пример!
Комментарий к новости:Сбербанк выступает партнёром фестиваля спорта «Гольфстрим»
Слепнева
09.09.18 08:39
Меркурий очень хорошая система , но с момента создания 2014г ,на местах ещё дублируют справки о перемещении животных в бумажном варианте !!! 35 дней ждала справку Ў
Комментарий к новости:«Меркурий» лишит удобных «врачей» приработка
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Вечная невеста». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиЦены на топливо у оптовиков ведут себя разнонаправлено, а на АЗС региона их упорно держат на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль в начале дня усилил снижение к доллару и евро-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыРоссиянам не дадут погрузиться в «болото» долговой нагрузки