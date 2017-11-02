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Мурманская область. Арктика02.11.17 11:38

В связи с существенным снижением рождаемости в Мурманской области сохранялась естественная убыль населения

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь  текущего года.

Как сообщает ведомство, в текущем году в Мурманской области демография региона характеризуется снижением рождаемости и смертности, сокращением темпов миграционной убыли населения.

Структурные изменения численности населения продолжают определять динамику рождаемости. Сокращение численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет) в 2016 году к уровню 2015 года на 3,3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет – на 6,9% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, обусловило снижение общей рождаемости в текущем году.

За восемь месяцев этого года  родилось 5262 ребёнка, что на 9,4% меньше аналогичного периода 2016 года. Коэффициент рождаемости снизился до 10,4 родившихся на 1000 населения против 11,4 в январе-августе 2016 года.

В то же время благодаря системным мерам в сфере здравоохранения сохраняется нисходящая тенденция смертности населения. Число умерших в январе-августе т.г. сократилось на 4,8% (5600 человек против 5880 человек в январе-августе 2016 года). Общий коэффициент смертности составил 11,1 умерших на 1000 населения, что на 0,5 промилле ниже значения соответствующего периода предыдущего года.

Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших на 100 тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 26%,

болезней системы кровообращения – на 7%, злокачественных новообразований – на 4%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 2%. При этом отмечен рост смертности от внешних причин (на 6%) и болезней органов пищеварения (на 3%).

Число детей, умерших в возрасте до года, составило 25 человек, что на 1 человека меньше уровня соответствующего периода предыдущего года.

При этом коэффициент младенческой смертности увеличился до 4,5 на 1000 родившихся против 4,3 в 2016 году. Основными причинами младенческой смертности являлись внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжелая интранатальная асфикция.

Таким образом, по итогам восьми месяцев 2017 года в связи с существенным снижением рождаемости сохранялась естественная убыль населения области – 338 человек (в январе-августе 2016 года – 71 человек). Коэффициент естественной убыли составил 0,7 человека на 1000 населения.

В текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в основном за счёт увеличения числа прибывших граждан из других регионов страны на фоне сокращения числа выбывших в них. В январе-августе она составила 1890 человек, что на 21% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

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