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Мурманская область. Арктика04.12.17 14:40

В связи с существенным снижением рождаемости в Мурманской области сохранялась естественная убыль населения

Министерства экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года. Как сообщает ведомство, в 2017 году демография Мурманской области характеризуется снижением рождаемости и смертности, сокращением темпов миграционной убыли населения.

Структурные изменения численности населения продолжают определять динамику рождаемости. Продолжающееся сокращение численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года - на 3,3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 6,9% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, обусловило снижение общей рождаемости в текущем году.

За девять месяцев этого года родилось 5908 детей, что на 9,8% меньше аналогичного периода 2016 года. Коэффициент рождаемости снизился до 10,4 родившихся на 1000 населения против 11,5 в январе-сентябре 2016 года.

В то же время благодаря системным мерам в сфере здравоохранения сохраняется нисходящая тенденция смертности населения. Число умерших в январе-сентябре этого года  сократилось на 5,1% (6 290 человек против 6625 человек в январе-сентябре 2016 года). Общий коэффициент смертности составил 11,1 умерших на 1000 населения, что на 0,5 промилле ниже значения соответствующего периода предыдущего года.

Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших на 100 тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 20%, болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований – на 6%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 2%. При этом отмечен рост смертности от болезней органов пищеварения (на 3%) и внешних причин (на 2%).

Число детей, умерших в возрасте до года, составило 28 человек, что на 1 человека больше уровня соответствующего периода предыдущего года. Коэффициент младенческой смертности увеличился до 4,5 на 1000 родившихся против 4,0 в 2016 году. Основными причинами младенческой смертности являлись внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжелая интранатальная асфикция.

Таким образом, по итогам девяти месяцев в связи с существенным снижением рождаемости сохранялась естественная убыль населения области -382 человека (в январе-сентябре 2016 года – 77 человек). Коэффициент естественной убыли составил 0,7 человека на 1000 населения.

В текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения, в основном за счёт увеличения числа прибывших граждан из других регионов страны на фоне сокращения числа выбывших в них. В январе-сентябре она составила 2271 человек, что на 17% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. 

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