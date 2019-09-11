В связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, с 10 сентября мост через реку Тулома в городе Коле закрывается на реконструкцию. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в связи с этим изменён маршрут следования межмуниципальных пассажирских автобусов:

маршрут № 109 «Мурманск – Три Ручья» – движение будет осуществляться по мосту через Кольский залив с заездом в город Колу;

№ 111 «Мурманск – Мишуково» – движение будет осуществляться по мосту через Кольский залив с заездом в город Колу;

№ 205 «Мурманск – Видяево» – движение будет осуществляться по мосту через Кольский залив с заездом в город Колу;

№ 120 «Мурманск – Тулома» – движение будет осуществляться по мосту через Кольский залив без заезда в Колу;

№ 204 «Мурманск – Верхнетуломский» – движение будет осуществляться по мосту через Кольский залив без заезда в Колу.