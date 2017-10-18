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Мурманская область. Арктика18.10.17 12:09

В Тамбовской области задержали безработного мурманчанина, сбежавшего от следствия за хранение экстази

В декабре 2016 года  сотрудники областного управления наркоконтроля получили информацию о причастности безработного жителя Мурманска 1989 года рождения к незаконному обороту наркотиков. В ходе специальных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в Первомайском округе областного центра. В его автомобиле «ВАЗ-21123» были обнаружены 90 таблеток, которые сотрудники наркополиции направили на  экспертизу.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области было установлено, что мужчина хранил в своем автомобиле наркотическое вещество МДМА (экстази) общей массой около 30 граммов. По факту в отношении ранее не судимого 28-летнего жителя Мурманска было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому на период следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Во время следствия подозреваемый скрылся от полиции, в связи с чем его объявили в федеральный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления наркоконтроля Мурманской области получили информацию, что злоумышленник скрывается в деревне в Тамбовской области у своих родственников. Оперативники при силовой поддержке сотрудников спецназа «Гром» задержали подозреваемого и доставили в Мурманскую область.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Расследование уголовного дела в ближайшее время будет завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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