В театре кукол для юных зрителей проведут мастер-класс по лепке из цветного соленого теста

15 октября в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед спектаклем «Королевские зайцы» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут для зрителей мастер-класс по лепке из цветного соленого теста.

Ребята узнают, как можно сделать цветное соленое тесто в домашних условиях. Педагог раскроет для маленьких зрителей и их родителей особенные секреты приготовления основы для будущих поделок и расскажет о полезных свойствах лепки.