Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.01.19 10:26

В течение 2019 года рыбодобывающая отрасль перейдёт на электронную отчётность о вылове

Для планомерного ввода в практическую деятельность программного комплекса «Электронный промысловый журнал» (ЭПЖ) Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Управлением контроля, надзора и рыбоохраны в 2019 году организуют работу с пользователями водных биоресурсов в Северном, Дальневосточном, Западном, Волго-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах по эксплуатации ЭПЖ на судах рыбопромыслового флота. Соответствующее поручение дал заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

До конца 2019 года также будет налажено использование программного комплекса в подразделениях пользователей водных биоресурсов при осуществлении рыболовства без использования судов или с использованием маломерных судов, а также в местах учёта уловов водных биоресурсов на берегу.

До 1 июля будет проведён комплекс мероприятий по организации подачи судами рыбопромыслового флота, эксплуатирующими ЭПЖ, в Отраслевую систему мониторинга судовых суточных донесений (ССД) в форме электронного документа с усиленной электронной подписью без дублирования по иным каналам связи.

Согласно документу, территориальным управлениям Росрыболовства до 25 января 2019 года необходимо проинформировать пользователей о возможности применения ЭПЖ в 2019 году, о порядке и условиях его установки, использования, получения усиленной квалицированной электронной подписи и применяемой системе контроля ошибок и консультаций, а также применения ЭПЖ для передачи ССД в форме электронного документа без обязательного дублирования передачи данных с использованием средств радиосвязи.

Передача данных о промысловой деятельности судов через программный комплекс ЭПЖ позволит значительно упростить весь процесс подачи ежедневной отчетности для рыбаков и исключит необходимость держать на судне большое количество разных документов в бумажной форме, уверены в Росрыболовстве.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Яна
15.01.19 22:13
Здравствуйте. Обязана ли Управляющая Компания установить перила на крыльцо многоквартирного дома бесплатно. На крыльце 8 ступенек. *** Надо исходить из проекта строительства здания. Скорее всего, пе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Лидия
15.01.19 21:50
А что-то не написано про лидеров «свободной» прессы в Заполярье Б***р и Ф*****д? Интересно узнать, как вы их оцениваете. * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; ас. прима за штурвалом электролайнера
15.01.19 12:41
Здравствуйте, мои любимые и всегда желанные пассажиры цивилизованного ОТ, пользующиеся услугами ОА "Электротранспорт". Увидела я и мои коллеги по работе и общей борьбе за пассажиров репортаж о визите
Комментарий к новости:Общественный транспорт обновляется и преображается
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Машины времени». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин в Мурманской области – оптовики снижают, на АЗС поднимают-PRO ВалютуРубль незначительно растёт на фоне дорожающей нефти-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 246 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика