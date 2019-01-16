В течение 2019 года рыбодобывающая отрасль перейдёт на электронную отчётность о вылове

Для планомерного ввода в практическую деятельность программного комплекса «Электронный промысловый журнал» (ЭПЖ) Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Управлением контроля, надзора и рыбоохраны в 2019 году организуют работу с пользователями водных биоресурсов в Северном, Дальневосточном, Западном, Волго-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах по эксплуатации ЭПЖ на судах рыбопромыслового флота. Соответствующее поручение дал заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

До конца 2019 года также будет налажено использование программного комплекса в подразделениях пользователей водных биоресурсов при осуществлении рыболовства без использования судов или с использованием маломерных судов, а также в местах учёта уловов водных биоресурсов на берегу.

До 1 июля будет проведён комплекс мероприятий по организации подачи судами рыбопромыслового флота, эксплуатирующими ЭПЖ, в Отраслевую систему мониторинга судовых суточных донесений (ССД) в форме электронного документа с усиленной электронной подписью без дублирования по иным каналам связи.

Согласно документу, территориальным управлениям Росрыболовства до 25 января 2019 года необходимо проинформировать пользователей о возможности применения ЭПЖ в 2019 году, о порядке и условиях его установки, использования, получения усиленной квалицированной электронной подписи и применяемой системе контроля ошибок и консультаций, а также применения ЭПЖ для передачи ССД в форме электронного документа без обязательного дублирования передачи данных с использованием средств радиосвязи.

Передача данных о промысловой деятельности судов через программный комплекс ЭПЖ позволит значительно упростить весь процесс подачи ежедневной отчетности для рыбаков и исключит необходимость держать на судне большое количество разных документов в бумажной форме, уверены в Росрыболовстве.