В Мончегорске на горнолыжном склоне горы Нюдуайвенч состоялись соревнования по горнолыжному спорту 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 128 юных горнолыжников из 7 муниципальных образований Мурманской области: городов Мончегорска, Кировска, Мурманска, Апатиты, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск и Кольского района, а также из городов: Москвы, Калуги и Петрозаводск, Медвежьегорск, Сортавала Республики Карелии.

В течение четырёх дней разыграны 30 медалей 58 Праздника Севера учащихся в дисциплинах супер-гиганта, слалома-гиганта и слалома.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, на трассах супер-гиганта победили Алина Миронкина и Никита Петренко из команды Мончегорска.

Юлия Буланкина и Виталия Казакова из Мончегорска победили в дисциплине слалом-гигант среди девушек старшей и средней возрастных групп, у юношей Григорий Беспалов из Медвежьегорска Республики Карелия и Дмитрий Шипика из Кировска.

В дисциплине слалом в старшей возрастной группе победители Виталия Казакова и Никита Петренко из Мончегорска, в средней – Катерина Вольф из Мончегорска и Артем Жоголев из Калуги.

В командном первенстве победу одержала команда города Кировска, всего лишь два очка уступила команда города Мончегорска, третье место у команды города Мурманска.