Сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации стало больше8-летний мальчик упал в реку Нива. Ведутся поиски
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.07.17 16:41

В течение нескольких дней на МПК «Нарьян-Мар» будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне

Малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы Северного флота в рамках плановой боевой учебы приступил к учениям со стрельбами на Белом море. В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морской цели. В качестве цели использовалась буксируемая мишенная позиция.

Экипаж также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника. В течение нескольких дней будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне, тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос», к которому относится «Нарьян-Мар», предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два двухтрубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 216 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Антон
10.07.17 21:31
А что делать с дорогой к богатствам Арктики, которую построили несколько лет назад? Давайте памятник сначала построим с табличкой, что здесь похоронены мечты жителей Териберки о процветании, обещанные
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
MotoRin
10.07.17 17:45
мир запутался в осознании дальнейшего пути развития, российские экономисты противоречат друг другу, а тут решили разворошить медвежий угол. не перевелись фантасты в Заполярье!
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
vitt51
10.07.17 16:24
круто, быстрей бы это внедряли везде
Комментарий к новости:Банкоматы распознают своих клиентов по лицу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуКурс евро снизился на 17 копеек, а доллара – почти на 8 копеекДоллар и евро начали торги сегодня снижением-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июляПлановые отключения в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика