В текущем году полицейскими Заполярья выявлено 60 преступлений коррупционной направленности

Подразделениями органов внутренних дел Мурманской области за 8 месяцев 2017 года выявлено 60 преступлений коррупционной направленности, 22 из них совершены в крупном и особо крупном размерах. Наиболее подверженными коррупционным проявлениям остаются такие сферы деятельности, как: деятельность органов власти и управления (выявлено 21 преступление); освоение и хищение бюджетных средств (выявлено 15 преступлений); финансово-кредитная система (выявлено 12 преступлений); топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство ( выявлено 11 преступлений); потребительский рынок (выявлено 6 преступлений).

Окончено расследованием 43 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, выявлено 35 лиц, из которых 31 привлечено к уголовной ответственности.

На 10,2% увеличился размер выявленного материального ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, и составил 103,1 миллиона рублей.

Выявлено 9 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), в том числе 4 - совершенных в крупном или особо крупном размерах, при этом в прошлом году данная категория преступлений невыявлялась.

по статье 291 УК РФ («Дача взятки») в январе-августе 2017 года выявлено 4 преступления, 1 из которых - в крупном или особо крупном размерах либо причинивших крупный ущерб. Средний размер взятки по выявленным преступлениям составил 173 тысячи рублей.

Установлено 18 фактов мошенничества, 7 из которых совершены в крупном и особо крупном размерах.