В текущем году прокуратурой выявлено 156 нарушений законодательства о погребении и похоронном деле

Органами прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном деле, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения в деятельности органов местного самоуправления, специализированных служб, медицинских учреждений и организаций, предоставляющих ритуальные услуги.

Повсеместно выявлены факты непринятия муниципалитетами должных мер в целях надлежащей организации похоронного дела, отсутствия необходимых муниципальных правовых актов в данной сфере либо несоответствия действующих федеральному законодательству.

Принятия дополнительных мер в целях обеспечения содержания мест погребения в соответствии с санитарно-эпидемиологическим и природоохранным законодательством потребовали от местных властей и специализированных служб прокуроры Октябрьского административного округа Мурманска, городов Кандалакши, Полярные Зори, Оленегорска, Апатиты, Мончегорска, Печенгского, Ковдорского, Кольского районов.

Прокурорами городов Кандалакши, Оленегорска, Октябрьского административного округа Мурманска приняты меры реагирования по фактам нарушения прав потребителей организациями, предоставляющими ритуальные услуги.

Прокуратурой Октябрьского административного округа Мурманска пресечено нарушение ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» права лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, на возможность нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти.

По всем выявленным нарушениям надзирающими прокурорами приняты меры реагирования, результаты рассмотрения которых и реальное устранение нарушений находятся на контроле.

Всего в текущем году прокурорами выявлено 156 нарушений законодательства в указанной сфере, на несоответствующие закону нормативные правовые акты принесено 12 протестов, в суды направлено 5 исковых заявлений, внесено 27 представлений, к административной ответственности привлечено 1 лицо.