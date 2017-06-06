В Териберке будет реализован приоритетный инвестиционный проект Мурманской области «Териберский производственный кластер»

Правительством Мурманской области заключено соглашение с ООО «Териберка Финанс» о государственной поддержке при реализации регионального приоритетного инвестиционного проекта «Териберский производственный кластер».

В ходе рабочей встречи свои подписи под документом поставили глава региона Марина Ковтун и генеральный директор ООО «Териберка Финанс», управляющий партнёр фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» по проекту производственного кластера в Териберке Олег Степанов.

Учредитель компании «Териберка Финанс» – фермерский кооператив «ЛавкаЛавка» – был одним из первых, кто оценил потенциал села. Кооператив стал основным организатором фестиваля «Териберка. Новая жизнь», привлекшего к Териберке дополнительное внимание.

Цель проекта – создание в Териберке современного, экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли. Инвестиции в проект составят почти 187 млн рублей, в результате реализации проекта будет создано порядка 65 новых рабочих мест.

«У Териберки большой не только туристический, но и производственный потенциал. Устойчивое развитие села мы связываем с возрождением промыслов на новом технологическом уровне», – подчеркнул Олег Степанов.

Губернатор Марина Ковтун рассказала, что инвестиционному проекту «Териберский производственный кластер» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Он позволит инвестору взять земельный участок в аренду без проведения торгов, что существенно сократит срок получения земельного участка и ускорит начало строительных работ.

Также в ходе встречи стороны обсудили промежуточные результаты деятельности рабочей подгруппы по архитектурно-урбанистическому развитию Териберки. На сегодняшний день архитекторы и урбанисты выработали базовые параметры концепции предполагаемого облика Териберки. Она предусматривает создание правил застройки и землепользования, направленных на интенсивное развитие поселения в имеющихся границах, использование энерго- и ресурсосберегающих технологий, создание архитектурных решений, опирающихся на исторические традиции и современные технологии, создание привлекательной среды для проживания за счёт развитой инфраструктуры для жизни, труда и отдыха, гармоничную интеграцию архитектурного облика Териберки с окружающей природой и экосистемой.